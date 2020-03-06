منع المهرجانات بسبب “كورونا”.. تأجيل تظاهرات فنية بتطوان

انطلق التفاعل مع منع المهرجانات الوطنية، من طرف وزارة الثقافة، بسبب وباء كورونا، وكانت البداية من جهة الشمال، حيث أعلن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، دورته، التي كانت ستنطلق في 21 مارس الحالي، كما أفادت مصادر “اليوم 24” أن مهرجان العود في نفس المدينة يتجه إلى اتخاذ القرار.

وقررت وزارة الثقافة منع التظاهرات، التي تعرف مشاركة أزيد من ألف شخص، وكذلك التظاهرات، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، وجميع المهرجانات باستثناء المواسم، وذلك بسبب كورونا.

وراسلت وزارة الثقافة المديرين الجهويين للوزارة، سواء المتعلقة مهامهم بقطاع الثقافة، أو الرياضة، وذلك لإخبارهم بالتدابير الاحترازية، التي وجب اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأمرت الوزارة موظفيها بإجراء اجتماعات مع مختلف المعنيين بالتظاهرات لإخبارهم بقرار المنع، والتأكد من تنفيذ هذه القرارات.