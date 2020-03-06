260 شخص خالطوا المصابين بفيروس “كورونا” في المغرب

بعد تسجيل المغرب لحالتين من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، الذي تحول لوباء عالمي، كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن أعداد الأشخاص الذين خالطوا المصابين.

وقال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أمام برلمانيي لجنة القطاعات الاحتماعية في البرلمانية، إن أعداد المخالطين للمصابين بكورونا في المغرب وصل إلى 260 شخص، من بينهم 127 مخالط للحالة الأولى، و133 شخص مخالط للحالة الثانية.

وأوضح اليوبي، أن هؤلاء الأشخاص، هم الذين خالطوا المصابين إما على متن الطائرة أو بعد مغادرة المطار أو من بين المقربين منهم.

يشار إلى أن المغرب كان قد سجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل أيام، لشخص قادم من الديار الإيطالية، وأكدت أنه يخضع للعلاج ووضعه الصحي مستقر، قبل أن يتم تسجيل حالة ثانية أمس الخميس، لامرأة يصل عمرها لـ89 سنة، حيث لم تخفي الوزارة أن وضعها الصحي حرج، وبسبب تقدم سنها ومعاناتها من مرض مزمن يضعف مناعتها.