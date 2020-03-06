آيت الطالب: تجربة المغرب في مكافحة الأوبئة يمكن أن نصدرها للخارج

بعد استدعائه من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا وسبل محاصرته والإجراءات المتخذة للوقاية منه، بدا وزير الصحة، خالد آيت الطالب واثقا من قدرة المغرب على محاصرة الفيروس الذي تجاوز عدد الدول التي وصلها الثمانين.

وتحدث آيت الطالب، في حديثه أمام النواب البرلمانيين، اليوم الجمعة، عن الإجراءات التي قام بها المغرب حكومة ولجنة قيادة، معتبرا أن العمل على الوقاية من الفيروس ليس عمل الحكومة فقط ولكن الأمة المغربية.

وطمأن آيت الطالب عن التجربة المغربية في محاربة الأوبئة حيث قال “إن تحربة في هذا الميدان ويمكن أن نصدرها للخارج”، مضيفا أن “الكل يشهد بكفاءة المغرب ونحن بصدد إنشاء مركز للأمراض السارية وغير السارية في افريقيا لأن المغرب مؤهل”.

ووجه النواب البرلمانيون اليوم انتقادات شديدة اللهجة للحكومة في تعاطيها مع حالة الهلع من فيروس كورونا، حيث وكهت إليها اتهامات بالتعاطي مع هذه الأزمة بارتباك، مطالبين الدولة بتوحيد خطابها وتعليماتها بخصوص الاحتياطات الواجبة للوقاية من هذا الفيروس.

وحذر النواب من مغبة تأزم الوضع في المغرب، خصوصا أن أمراض الفقر لا زالت تصيب المغاربة، مثل السل والليشمانيا.