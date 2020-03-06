عبيابة يرفض تنظيم نشاط لشبيبة “البيجيدي” في بوزنيقة والمحمدية والأخيرة: سلوك غير مقبول وامتنعنا عن التصعيد

كشفت شبيبة العدالة والتنمية أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة رفضت احتضان أحد أنشطتها، المرتقب تنظيمها، الأسبوع المقبل، بحضور الأمين العام، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وقالت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، في بلاغ لها، أصدرته، مساء أمس الخميس، عقب انعقادها، نهاية الأسبوع الماضي، إن أعضاءها أخذوا علما برفض وزارة الثقافة والشباب والرياضة طلب عقد اجتماع اللجنة في كل من مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والمركز الترفيهي والرياضي، المصباحيات، بمدينة المحمدية، رغم تقديم الطلب بوقت كاف، وتأكد الشبيبة من أن الفضاءين غير محجوزين في التاريخ المطلوب.

وأوضحت شبيبة البيجيدي أن الرفض، الذي طال طلبات بعض الهيآت الشبابية، والنقابية، والسياسية الأخرى، امتنعت هذه المرة عن التصعيد إزاءه، واصفة إياه بالسلوك غير المقبول حالا، ومستقبلا، ومشددة على أن امتناعها عن التصعيد يأتي مراعاة لانشغال الحكومة، والمجتمع المغربي بقضايا ذات أهمية، منبهة في ذات الوقت إلى خطورة الانخراط في التضييق على أنشطة الشباب المغربي، ومنظماته الفاعلة.

يشار إلى أن شبيبة العدالة والتنمية عقدت أشغال الدورة العادية للجنة المركزية، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة الرباط، تحت شعار “لا تنمية بدون ديمقراطية”، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والكاتب العام للشبيبة وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.