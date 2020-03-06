5 مصابين في انفجار قرب سفارة أمريكا بتونس- صور

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أسفرت العملية الإرهابية التي حدثت منذ قليل قرب السفارة الأمريكية بتونس، عن تسجيل 5 إصابات متفاوتة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين بعين المكان.
وسارعت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير الذي نفّذه إرهابي على متن دراجة نارية.
وزارة الداخلية التونسية كانت قد أكدت في بلاغ رسمي صدر قبل قليل حدوث انفجار وقع في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما مسلحا.
وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة.
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