مصرع طفلة بحادث دهس في عبلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت طفلة مصرعها دهسا في قرية عبلين بعد ظهر اليوم، الجمعة.
وفي التفاصيل، لقيت طفلة (عامان) مصرعها في حادث دهس من قبل سيارة في ساحة منزل مأهول. وعلى ما يبدو، كان السائق يقود السيارة للخلف فدهس الطفلة دون قصد.
وأفاد مركز حياة الطبي أنه تم نقل الطفلة إلى المركز بحالة صعبة وجرى إقرار وفاتها بعد محاولات الإنعاش التي باءت بالفشل.
واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساته، علما أن المشتبه بالدهس، وهو شاب (22 عاما) من عبلين، تواجد في المكان.
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