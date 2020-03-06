تونس: تفجير انتحاري قرب السفارة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع انفجار اليوم، الجمعة، في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية في العاصمة التونسية، فيما قال شهود عيان إنه تفجير انتحاري وقع قرب السفارة الأميركية. وقال مصدر أمني إن التفجير أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التفجير نفذه انتحاريان، أحدهما على دراجة نارية كما يبدو. وقال مسؤول في الشرطة التونسية لوكالة "فرانس برس" إن الانفجار خلف جرحى، لكنه لم يتمكن من تحديد العدد، وأضاف أن "العملية فاشلة"، موضحًا أن مهاجمًا حاول دخول السفارة ومنعه أعوان الشرطة.
وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة، التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم، إنّ "عنصرا إرهابيا أقدم صباح الجمعة على تفجير نفسه بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس".
وحسب المصدر نفسه فإنّ "الإرهابي كان يستهدف مركز الحراسة الأمني الموجود بالقرب من السفارة الأميركية".
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