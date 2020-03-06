شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي يفجر نفسه مستهدفا دورية أمنية في تونس والان نبدء بالتفاصيل

فجر إرهابي نفسه اليوم بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المؤدي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية. وأفادت مصادر إعلامية تونسية نقلا عن مصادر أمنية أن الإرهابي كان يمتطي دراجة نارية، وسط أنباء أولية تفيد بمقتل عنصرين إرهابيين.

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