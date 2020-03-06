بالصور.. البنك المركزي مؤمن بالكامل من فايروس كورونا

نفذت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حملة تعقيم مداخل ومخارج البنك المركزي العراقي في بغداد، منعاً لتفشي فيروس كورونا. وأكد مصدر في اعلام الدفاع المدني / الرصافة، لـ الخليج 365، أن البنك المركزي بات مؤمن بالكامل من فايروس كورونا. وتعمل مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع السلطات الصحية والاجهزة الامنية على تعفير وتعقيم دوائر ومؤسسات الدول منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements



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