شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخلاء السفارة الأمريكية في تونس بعد حادث إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 أكدت وسائل إعلام عربية إخلاء السفارة الأمريكية في تونس وذلك عقب تفجير إنتحاري إستهدفها .

وأفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة، بأن إرهابيا فجر نفسه قرب السفارة الأميركية في تونس. وفي التفاصيل، أقدم إرهابي يستقل دراجة نارية، على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة.

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