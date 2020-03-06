شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفاتيكان وصربيا تسجلان أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 سجل الفاتيكان الجمعة أول إصابة، ملتحقاً بنادي المصابين بهذا الفيروس المستجد. وقال الفاتيكان إنه تأكدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا. وأوضح المتحدث ماتيو بروني أن الحالة اكتشفت أمس الخميس وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير. كما أضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية. إلى ذلك، سجلت صربيا اليوم أيضاً أول إصابة أيضاً. في حين أعلنت هولندا عن أول حالة وفاة بالفيروس.



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