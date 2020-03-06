تجدد الإشتباكات في أدلب بعد ساعات من الهدنة بين أردوغان وبوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

لم تمض ساعات على الهدنة التي أبرمت في موسكو بين الرئيسين التركي والروسي، حتى اندلعت اشتباكات في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بحسب ما أفاد الرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

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اندلعت اشتباكات بين قوات النظام وفصائل سورية مسلحة على محاور في جبل الزاوية، حيث قتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 على الأقل من "الحزب الإسلامي التركستاني".

ونجحت روسيا في إجبار تركيا على الرضوخ للواقع الجديد في إدلب وتثبيت حدود جديدة لاتفاق سوتشي، بما يضمن الحفاظ على المكاسب التي حققها الجيش السوري خلال حملته ضد الفصائل الموالية لتركيا، وينسف «المهلة التركية»، التي حددتها للجيش السوري للانسحاب.

وبعد محادثات ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات، توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، دخل حيز التنفيذ ليلة أمس.