’’مصائب قوم عند قوم فوائد‘‘.. إيران تطلق سراح 54 ألف سجين لمنع تفشي فيروس كورونا

كتب: ضياء السقا

أعلنت السلطات الإيرانية الإفراج مؤقتاً عن أكثر من 54 ألف سجين في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد في السجون المزدحمة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي، إن السجناء مُنحوا إذناً بالخروج بعد أن أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس المسبب لمرض "Covid-19" وأودعوا كفالة لمغادرة السجون.

ولن يتم الإفراج عن "السجناء الأمنيين" المحكوم عليهم بأكثر من خمس سنوات.

وأدى تفشي المرض في إيران إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، في أقل من أسبوعين.

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وقالت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع بأكثر من 50٪ لليوم الثاني على التوالي، ويبلغ الآن 2336 حالة، بينما يُعتقد بأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

كما تم الإبلاغ عن حالات مرتبطة بإيران في أفغانستان وكندا ولبنان وباكستان والكويت والبحرين والعراق وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب "بي بي سي"، أصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين الكبار بالفيروس. ومن بينهم رئيس خدمات الطوارئ الطبية، بيرحسين كوليفاند.

وأظهرت الفحوصات إصابة 23 نائباً من بين إجمالي عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بالفيروس.

وتوفي يوم الإثنين أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، نتيجة إصابته بالفيروس في طهران. وقالت وسائل إعلام حكومية إن علاقة وثيقة تربط العضو الراحل محمد مير محمدي، البالغ 71 عاماً، بآية الله خامنئي.