مستشار النمسا يتهم تركيا باستغلال اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبي

دعا مستشار ​النمسا​ ​سيباستيان كورتز​، الدول الأوروبية إلى عدم الاستسلام أمام الضغط الذي تمارسه ​تركيا​ ورئيسها ​رجب طيب أردوغان​ بواسطة ​اللاجئين​، مؤكدا أن ​اليونان​ تتعرض لهجوم منظم من طرف ​أنقرة​.

وأشار كورتز في حديث صحفي، إلى "أننا نشهد هجوما منظما على اليونان من من تركيا وأردوغان، هذا هجوم مخطط له وله أهداف، تنظمه وتديره دولة، ​أوروبا​ لا يجب أن تستسلم لهذا الضغط"، موضحاً أنه "في حال دخل المهاجرون إلى أوروبا فإن أعدادهم ستزداد، ستصبح بعد ذلك بالملايين، وهذا من شأنه أن يضعنا أمام ظروف كتلك التي شهدناها سنة 2015".​​​​​​​

ولفت مستشار النمسا إلى أن جزءا كبيرا من الذين وصلوا إلى الحدود اليونانية "هم ليسوا لاجئين فارين من مناطق سورية بسبب الحرب، ولكن أكثرهم لاجئون يعيشون منذ سنوات في تركيا، وتستخدمهم أنقرة للضغط على الاتحاد الأوروبي".​​​​​​​

