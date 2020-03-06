اكتشاف 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في مصر على متن باخرة في النيل

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في بيان اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على متن باخرة في النيل، موضحاً أنه لم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
وأشار البيان وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه "تمت متابعة الحالة الصحية لـ14 راكب على متن الباخرة خالطوا راكبة تايوانية من أصل أمريكي كانت حاملة للفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض".
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