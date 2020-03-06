سلطات الكويت تعلن عن شفاء أول مصاب بكورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الكويتي باسل الصباح، عن شفاء أول مصاب ب​فيروس كورونا​ في البلاد، مؤكداً أن "التحاليل أثبتت خلو المريض، وهو كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، من الفيروس"، موضحاً أنه "سيتم استكمال الفحوص العادية اللازمة له قبل خروجه يوم الجمعة من المستشفى".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.