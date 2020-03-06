وزيرة الصحة المصرية تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن وزيرة الصحة هالة زايد، ستخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، عقب عودتها من رحلة إلى الصين استمرت حوالي أسبوع .
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن "الوزيرة عادت الجمعة من رحلتها إلى بكين، بعدما سلمت الحكومة الصينية هدية، تتمثل بمستلزمات طبية وقائية، وفور وصولها، قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بحقها والوفد المرافق لها، من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية".
وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة وأعضاء الوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس.
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