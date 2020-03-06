الصحة الإيرانية: ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 124

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 في الـ24 ساعة الأخيرة، لافتةً إلى أن عدد المصابين الإجمالي بلغ 4747 حالة إصابة في البلاد.
وأشار جهانبور خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الاصابات الجديدة بكورونا تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".
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