أردوغان: منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في نيسان المقبل

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في نيسان المقبل، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من ​الولايات المتحدة​ منظومة باتريوت، ومراكز المراقبة في إدلب شمال غربي ​سوريا​ ستحتفظ بوضعها الحالي في ظل اتفاق وقف ​إطلاق النار​.

ونقلت ​الرئاسة التركية​ عن أردوغان بأن "اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين"، مؤكداً أنه "كان بمقدور الولايات المتحدة أن ترسل معدات عسكرية إلى إدلب إن لم يبرم اتفاق وقف ​إطلاق نار​ لكن لم نتلق دعما حتى الآن".