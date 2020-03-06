صويلو: عدد اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بلغ 142175 شخصا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن عدد ​اللاجئين​ والمهاجرين الذين عبروا إلى ​اليونان​ بلغ 142175 شخصا. يذكر انه بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية ل​تركيا​، الخميس 27 شباط الماضي، عقب إعلان ​أنقرة​ أنها لن تعيق حركتهم باتجاه ​أوروبا​. كما أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

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