قدمت ​السفيرة الاميركية​ ​الجديدة​ ​دوروثي شيا​ نسخة عن اوراق اعتمادها الى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، بعيدا عن الاعلام، ودام اللقاء بينهما نصف ساعة. وستقدم شيا أوراق اعتمادها الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في وقت لاحق. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الأميركية الجديدة قدمت أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.