نهرا طلب من بلدية طرابلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة كورونا

وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​ كتابا الى ​بلدية طرابلس​ طلب فيه "اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​، كما طلب تعقيم سوق الأحد في المدينة".



ومما جاء بالكتاب: "بعد تأكيد وجود حالات عدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من المناطق داخل الاراضي اللبنانية، وبسبب خطورة ويرعة انتشار هذا الفيروس المميت، يطلب اليكم تكليف من يلزم في الدائرة الصحية في البلدية من اجل تنظيف وتعقيم سوق الاحد في طرابلس والكائن على دوار نهر أبو علي وذلك بصورة دقيقة وفنية وبإشراف مراقبين صحيين والافادة بالسرعة القصوى حتى تتمكن من إعادة فتحه أمام مختلف شرائح المجتمع من باعة وعامة الناس التي اعتادت أن تقصد هذا المكان منذ زمن ولما لهذا السوق من صبغة شعبية متوارثة على مر السنين وحرصا على لقمة عيش المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والافادة بالسرعة الممكنة بعد انتهاء عملية التعقيم والتأكد من خلوه من أي بيئة ممكن أن تكون حاضنة أو مسببة بانتشار هذا الفيروس بموجب تقرير رسمي صادر عن الدائرة الصحية في البلدية".