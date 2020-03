نقابة أصحاب المطاعم: التزام بمعايير سلامة الغذاء واجراءات وقائية

اعلنت نقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري في ​لبنان​ "ان الرواد لطالما هم الأولوية في ​المؤسسات السياحية​ كافة، إن من حيث تقديم الجودة والخدمة والنوعية الممتازة أو من حيث ​سلامة الغذاء​".

وأكدت في بيان "إن المطاعم ملتزمة بمعايير سلامة الغذاء التي وصلت نسبتها إلى 85,89 % (وهي علامة جيدة جدا) وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها مع الشركتين الرائدتين والمعتمدتين في النقابة Boecker وGWR Consulting، وهذه النسبة لا تقتصر على إدارات المطاعم فحسب، إنما طالت الموظفين العاملين وكامل السلسلة الغذائية from farm to fork".

وأعلنت انه "في ظل تفشي ​فيروس كورونا​، كانت النقابة في جهوزية كاملة وتابعت عن كثب التطورات بهذا الخصوص، لذلك، تعاونت مع الشركتين Boecker وGWR Consulting لوضع مجموعة من التدابير الوقائية والتوصيات لزيادة التوعية حول هذا الفيروس وكيفية الحد من انتشاره والحفاظ على سلامة مكان العمل والموظفين و​العمال​ والرواد والمجتمع ككل".

وطالبت المؤسسات السياحية باتباع التوصيات التي وضعتها لمنع انتشار الفيروس وهي:

- تثقيف الموظفين حول إجراءات مكافحة العدوى وتدابير النظافة الشخصية.

-التأكد من أن الموظفين الذين سافروا إلى المناطق الموبوءة قد خضعوا للحجر الصحي لعدد كاف من الأيام (14 يوما على الأقل).

- تأكد من توفر مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء في مكان العمل لاختبار درجة حرارة جسم الموظفين قبل البدء بمهامهم.

-استبعاد الموظفين الذين تظهر عليهم علامات المرض من العمل.

- وضع إشعارات في الحمامات تدل على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

-التأكد من أن مكان العمل يحتوي على إمدادات كافية من المناديل الورقية - مناشف اليد القابلة للرمي والمطهرات والأقنعة للموظفين والرواد.

- وضع إشعار على الباب يطلب من الزبائن الذين يشعرون بتوعك أو أي عوارض صحية الامتناع عن الدخول إلى المؤسسة حفاظا على سلامة الموجودين.

اما بالنسبة للمطاعم والمقاهي اللبنانية التي تقدم خدمة الأراكيل، شددت النقابة "على ضرورة الإعتماد على الخراطيم القابلة للاستعمال مرة واحدة، كما جاء في تعميم وزير ​السياحة​، والتي يمكن التخلص منها فور انتهاء الاستهلاك والإلتزام في التعليمات الواردة عن كيفية تنظيف الأراكيل في كتيب GWR Awareness Campaign Coronavirus".