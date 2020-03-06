دريان يوصي الأوقاف بالتعقيم لحفظ سلامة المصلين من فيروس كورونا

بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان أن صلاة الجمعة التي أقيمت في المساجد التابعة لها تزامنت مع الخطة التي وضعتها من إجراءات احترازية بالتعقيم لحفظ سلامة المصلين من فيروس كورونا لتأدية الصلاة جماعة في المسجد بالإضافة الى الصلوات المفروضة اليومية.
وطمأنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان أنها تتابع عن كثب عبر موظفيها في المساجد عمليات النظافة وحث المصلين على اتباع الإرشادات الوقائية وتوعيتهم في اطار عملهم الدعوي الديني مستشهدين بآيات من القران الكريم والاحاديث النبوية الشريفة.
هذا وأدى الشيخ دريان صلاة الجمعة في مسجد الفاروق.
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