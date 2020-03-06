كتاب من مصلحة الليطاني الى مياه لبنان الجنوبي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مياه الشفة

وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كتابا الى ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ طلبت بموجبه من المؤسسة "اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مياه الشفة لتفادي أي تأثير على نوعية مياه نهر الليطاني وعلى تقنية المعالجة بسبب المياه الوافدة من ​بحيرة القرعون​ في حال مفيض بحيرة القرعون لحماية مياه الشفة التي تضخها المؤسسة في محطة الطيبة ونبع علمان".



وأشارت الى انه "من المتوقع ان تفيض البحيرة قبل نهاية آذار الحالي، مع العلم أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقوم بإدارة الموارد المائية الوافدة الى بحيرة القرعون بواسطة تشغيل معمل ابراهيم عبد العال وتحويل المياه المعنفة الى معمل بولس بولس ارقش على نهر بسري، مما يطيل فترة تعبئة البحيرة وتجنب فيضانها، وخصوصا بعد تأهيل المولد رقم 2 في معمل عبد العال خلال هذا العام مما يزيد المياه المستهلكة بتوليد الطاقة الكهرومائية".

