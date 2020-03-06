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بلدية لاسا تنفي وجود إصابتين بفيروس كورونا في البلدة

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نفت بلدية لاسا في بيان، "ما ورد في عدد من ​المواقع الاخبارية​ عن وجود إصابتين ب​فيروس كورونا​ في البلدة.

وأكدت أن "هذا الخبر عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا"، داعية "​وسائل الاعلام​ إلى توخي الحذر والدقة في نقل ​الأخبار​ وعدم الانجرار خلف الاشاعات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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