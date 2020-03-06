بلدية لاسا تنفي وجود إصابتين بفيروس كورونا في البلدة

نفت بلدية لاسا في بيان، "ما ورد في عدد من المواقع الاخبارية عن وجود إصابتين بفيروس كورونا في البلدة.
وأكدت أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا"، داعية "وسائل الاعلام إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الاشاعات".
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