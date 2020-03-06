بلدية لاسا تنفي وجود إصابتين بفيروس كورونا في البلدة

نفت بلدية لاسا في بيان، "ما ورد في عدد من ​المواقع الاخبارية​ عن وجود إصابتين ب​فيروس كورونا​ في البلدة.

وأكدت أن "هذا الخبر عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا"، داعية "​وسائل الاعلام​ إلى توخي الحذر والدقة في نقل ​الأخبار​ وعدم الانجرار خلف الاشاعات".

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