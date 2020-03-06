فهمي استقبل الكعكي: المتظاهرون السلميون يمثلون صوت الشعب

اكد وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي انه "مع ​المتظاهرين​ السلميين، وهم يمثلون ​صوت الشعب​ الذي ظلم على مدى أعوام طويلة"، مشيرا الى "ان ​القوى الامنية​ تعاني كيفية التعامل مع البعض منهم لأنهم يعمدون إلى كسر هيبة ​الدولة​، ويقومون بالتجاوزات المخالفة للاعراف والقوانين تحت غطاء حرية التظاهر".

وأشار في لقاء مع مجلس ​نقابة الصحافة​ برئاسة النقيب ​عوني الكعكي​ الى أن "الصحافة ليست سلطة رابعة فقط، إنما هي سلطة أساسية في المجتمع ال​لبنان​ي"، داعياً "لشبك الايدي بين الصحافة والدولة خدمة للبنان ولمصلحة ​المجتمع اللبناني​"، معتبراً ان "طلاقا حصل بين الشعب والدولة، ونحن نعمل في حكومة مواجهة التحديات على ردم الهوة".

وكان النقيب الكعكي قد هنأ "القوى الامنية على الجهد الذي تبذله للمحافظة على أمن البلد والمواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون"، متمنيا "الاستمرار في الحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين في حقهم المشروع في التظاهر".