الرافعي طلبت من بلديات قضاء زغرتا تطبيق اجراءات الصحة تفاديا

أصدرت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي بيانا، توجهت فيه الى بلديات القضاء طلبت منهم "تطبيق الاجراءات الوقائية الضرورية والملحة التي عممتها وزارة الصحة العامة من اجل تفادي انتشار فيروس كورونا"، وحثت رؤساء البلديات والمختارين على "متابعة الأوضاع الصحية العامة في بلداتهم وقراهم وممارسة دورهم في تطبيق تلك الإجراءات على اعلى المستويات وبكل جدية".
وتمنت الرافعي ان "يتم الابلاغ عن اي حالة مشكوك في انها تحمل الفيروس، كما انه يجب الابلاغ عن اي شخص وافد الى البلدة من الخارج، خلال 24 ساعة من وصوله كحد أقصى، وذلك لمتابعة تلك الحالات بشكل دقيق مع المراجع الصحية والجهات المختصة".
ودعت كل رؤساء البلديات والمختارين او من يمثلهم، "للمشاركة في اللقاء الذي يعقد في المسرح البلدي في سرايا زغرتا الأربعاء المقبل في 11 الجاري عند الخامسة عصرا".
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