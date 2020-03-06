وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي زار أسامة سعد

زار وفد من "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" أمين عام "​التنظيم الشعبي الناصري​" النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، بحضور عدد من اعضاء اللجنة المركزية في التنظيم، لمناسبة الذكرى 45 لاغتيال معروف سعد. إضغط للمزيد

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