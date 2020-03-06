قوى الأمن عممت صورة جريح مجهول الهوية تعرض لحادث سير في الخيارة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة جريح مجهول الهوية تعرض لحادث سير (تدهور) في محلة تلة الزعازع / الخيارة على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" تبين انها مسروقة، وهو موجود في غرفة العناية المشددة بحالة غيبوبة داخل احدى المستشفيات للمعالجة.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومة عنه، الاتصال بمخفر جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 661391/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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