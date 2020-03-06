اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ رداً على ما ادلى به النائب ​جميل السيد​، الى انه "رداً على التخرفات والتهم الجزاف، لو كان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلف خطوة تجميد اصول ​المصارف​ لما تراجع عنها". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي ردا على السيد: لو كان بري خلف خطوة تجميد اصول المصارف لما تراجع عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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