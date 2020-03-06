أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للمشتركين في مشاريع الري في المصلحة (مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا_ جزين)، أنها وضعت قيد التحصيل جداول التحقق عن العام 2020 وطلبت من الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم المبادرة فورا لدفع ما يتوجب عليهم في مهلة اقصاها 30/6/2020 في مراكز الجباية في صيدا ومكاتب المصلحة في القاسمية ولبعا، علما أنه اعتبارا من 1/7/2020 يتوجب عن المبالغ المستحقة وغير المسددة غرامة تأخير مقدارها 2 % عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
وأنذرت الادارة المشتركين المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم المستحقة لغاية 31/12/2019 المبادرة فورا الى دفع ما يترتب عليهم تحت طائلة ملاحقتهم تبعا للقوانين والأنظمة المرعية، لتحصيل المبالغ المستحقة وكذلك قطع المياه عن اشتراكاتهم.
وأكدت المصلحة حقها في ملاحقة المشتركين المخالفين لنظام الري لا سيما المخالفات المنصوص عنها في المادة 23 من النظام خاصة لجهة عدم صحة المساحات المروية ومخالفة أنظمة الري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني وضعت قيد التحصيل جداول التحقق عن العام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.