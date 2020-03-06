مصلحة الليطاني وضعت قيد التحصيل جداول التحقق عن العام 2020

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ للمشتركين في مشاريع الري في المصلحة (مشروع ري ​القاسمية​ و​رأس العين​ ومشروع ري صيدا_ جزين)، أنها وضعت قيد التحصيل جداول التحقق عن العام 2020 وطلبت من الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم المبادرة فورا لدفع ما يتوجب عليهم في مهلة اقصاها 30/6/2020 في مراكز الجباية في صيدا ومكاتب المصلحة في القاسمية ولبعا، علما أنه اعتبارا من 1/7/2020 يتوجب عن المبالغ المستحقة وغير المسددة غرامة تأخير مقدارها 2 % عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

وأنذرت الادارة المشتركين المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم المستحقة لغاية 31/12/2019 المبادرة فورا الى دفع ما يترتب عليهم تحت طائلة ملاحقتهم تبعا للقوانين والأنظمة المرعية، لتحصيل المبالغ المستحقة وكذلك قطع المياه عن اشتراكاتهم.

وأكدت المصلحة حقها في ملاحقة المشتركين المخالفين لنظام الري لا سيما المخالفات المنصوص عنها في المادة 23 من النظام خاصة لجهة عدم صحة المساحات المروية ومخالفة أنظمة الري.