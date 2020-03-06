أكد رئيس بلدية بنهران - الكورة المهندس غسان مهدي، أن "الأنباء والاخبار التي تداولت عن الاصابات والوفيات ببلدة بنهران بفيروس الكورونا، عارية من الصحة جملة وتفصيلا وليس لها أي مصداقية".
وطلب، في تصريح له، من المروجين "توخي الدقة والصدقية والاتصال ببلدية بنهران أو مختار البلدة للوقوف على الحقيقة ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بنهران نفى وجود أي إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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