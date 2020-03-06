رئيس بلدية بنهران نفى وجود أي إصابة

أكد رئيس بلدية بنهران - ​الكورة​ المهندس غسان مهدي، أن "الأنباء و​الاخبار​ التي تداولت عن الاصابات والوفيات ببلدة بنهران بفيروس ​الكورونا​، عارية من ​الصحة​ جملة وتفصيلا وليس لها أي مصداقية".

وطلب، في تصريح له، من المروجين "توخي الدقة والصدقية والاتصال ببلدية بنهران أو مختار البلدة للوقوف على الحقيقة ".