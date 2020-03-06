الرابطة المارونية: إلغاء الإحتفال بيوم الأبجدية بسبب فيروس كورونا

أعلنت لجنة التربية في الرابطة المارونية أنه بسبب الوضع الإستثنائي الذي تمرّ به البلاد نتيجة فيروس ​الكورونا​، تم إلغاء الإحتفال بيوم الأبجدية الذي كان مقرّرًا يوم الأربعاء 11 آذار 2020 برعاية نقيب المحامين في ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​.

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