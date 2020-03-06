نجم تلتقي وفدا من لجنة المطالبة بالعفو العام

تلتقي وزيرة العدل ماري كلود نجم في هذه الأثناء في مكتبها، وفدا من لجنة المطالبة بالعفو العام.
وكان عدد من أعضاء اللجنة نفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام أمام مبنى الوزارة، مطالبين بإقرار القانون.
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