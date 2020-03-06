نجم تلتقي وفدا من لجنة المطالبة بالعفو العام

تلتقي وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في هذه الأثناء في مكتبها، وفدا من لجنة المطالبة ب​العفو العام​.

وكان عدد من أعضاء اللجنة نفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام أمام مبنى الوزارة، مطالبين بإقرار القانون.