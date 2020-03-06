فرنجية: عالقون بين مشروع رأسمالي وآخر بروليتاري و"فهمكن كفاية"

أشار رئيس تيار "المردة" النائب ​سليمان فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "عالقون بين مشروع رأسمالي ومشروع بروليتاري وفهمكن كفاية".

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