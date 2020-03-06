27 قتيلا على الأقل في هجوم استهدف تجمعاً سياسياً في كابول

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل وأكثر من 29 جريحاً خلال هجوم مسلح على احتفال سياسي في ​كابول​ في ​أفغانستان​. وهو أول هجوم في العاصمة منذ توقيع ​الولايات المتحدة​ على اتفاق مع ​حركة طالبان​ يقضي بانسحاب قواتها.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الحادثة التي وقعت خلال مراسم في ذكرى عبد العلي مزاري، القيادي من اتنية الهزارة.

وكانت “وكالة رويترز” قد اعلنت سابقا ان الاحتفالية كان يحضرها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله، مؤكدة انه ترك الموقع دون أن يصاب بأذى. وقد دان الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ الهجوم واصفا اياه بأنه "جريمة ضد الإنسانية".