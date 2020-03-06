5 إصابات بصفوف الأمن بتفجير بمحيط السفارة الأميركية في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية عن سقوط 5 إصابات بصفوف ​الأمن​ ب​تفجير​ بمحيط ​السفارة الأميركية​ في تونس، مشيرة إلى إخلاء السفارة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أفادت بأن انفجارا وقع الجمعة في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما مسلحا.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.