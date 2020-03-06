لفت مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إلى انه نشرت صحيفتا "النهار" و "نداء الوطن" في عدديهما الصادرين صباح اليوم، معلومات خاطئة عن دور لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خص الاجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف. كما تناولت وسائل اعلام اخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة.
وأوضح ان رئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولاسيما بموجب القسم ( المادة 50 )، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون ان يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك او أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً.
وأهاب بوسائل الاعلام على انواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة او مختلقة الى اللجوء الى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الإعلام بالرئاسة:لا علاقة للرئيس عون بالاجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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