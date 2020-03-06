إيران تعلن 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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طهران: أعلنت إيران الجمعة تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الاصابات الاجمالي إلى 4747.

وأضاف أن الاصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

وتظهر إحصائيات غير رسمية حول عدد الأشخاص المصابين بالفيروس أعدادًا أكبر من ذلك بكثير، وحذر الخبراء من أنه بحلول نهاية الشهر الجاري سيصاب 40 في المئة من سكان طهران بالفيروس.

إلى ذلك، دعا سياسي إيراني إلى فرض حجر صحي فوري على مدينة قم، بسبب تدهور الأوضاع وتكدس الجثث في شوارعها.

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وحذر عبد الكريم حسين زاده عضو البرلمان عن منطقة نجادة، من أن عدم عزل قم وكذلك مدينة رشت، سيجعل من إيران الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا كورونا، في العالم.

وكتب زادة في حسابه على تويتر "الجثث في قم تتراكم".

وانتقد النائب الإيراني فشل السلطات في إبلاغ المواطنين في الوقت المناسب، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من الفيروس. وقال إن قم كانت يجب أن تخضع لحجر صحي فور تحديدها كمركز لتفشي الفيروس في إيران.

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