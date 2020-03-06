هولندا تسجّل أول وفاة بكورونا المستجد

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لاهاي: سجّلت هولندا أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة الجمعة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في بيان إن "رجلا يبلغ من العمر 86 عاما مصاب بكوفيد-19 توفي بعد نقله إلى مستشفى إيكازيا في روتردام. هذا أول مريض في هولندا يتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن مصدر انتقال العدوى إليه غير واضح.