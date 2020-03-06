دعوة لمراعاة حقوق الإنسان في الإجراءات المرتبطة بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





جنيف: دعت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه الجمعة الحكومات التي تلجأ لإجراءات إقفال لمناطق وفرض حجر صحي لمكافحة كورونا المستجد ضمان احترام حقوق الإنسان وتجنّب أي تداعيات غير مقصودة على مصادر رزق المتأثّرين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب باشليه أن "على عمليات الإغلاق والعزل وغيرها من الإجراءات لاحتواء انتشار كوفيد-19 ومكافحة تفشيه أن تتم بشكل يتوافق تماما مع معايير حقوق الإنسان وبطريقة تعد ضرورية ومتناسبة مع تقييم الخطر".

مواضيع قد تهمك :