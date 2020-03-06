سكرتير "الصحفيين": أرسلنا تقرير المجلس والميزانية العمومية لجميع الأعضاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام ، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، مضيفا أن النقابة قامت بارسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة. وذكر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيراً إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية. Advertisements

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة،إلى يوم الجمعة 20مارس الحالى، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من القانون رقم 76لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم (9494) لحضور الجمعية العمومية لإعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.