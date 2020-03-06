شكرا لقرائتكم خبر عن فشل انعقاد عمومية "الصحفيين" لإقرار الميزانية.. وغياب النقيب عن التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت نقابة الصحفيين فى عقد جمعيتها العمومية العادية، وذلك بعد انتهاء الوقت المحدد للصحفيين لتسجيل حضورهم بالجمعية التي تعقدها النقابة، للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و إقرار مشروع الميزانية.

وسجل 16 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى كشوف الجمعية العمومية، خلال ساعتين من فتح باب التسجيل، كما غاب عن التسجيل ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة باستثناء حسين الزناتى وعمرو بدر ومحمد خراجة وجمال عبد الرحيم ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.

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وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، فى موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد طبقا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976، مشيرا إلى أن الاقتراحات تقدم مكتوبة في إدارة الصادر والوارد بالدور الأول وأن آخر موعد يوم الخميس 27 فبراير.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 6 مارس.

وأضافت نقابة الصحفيين، أن ذلك يأتى إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، موضحة أن جدول الاعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 حتى فبراير 2020 واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020 وتفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال.