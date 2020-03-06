6 أعضاء يسجلون فى عمومية "الصحفيين" لإقرار ميزانية النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل ما يقرب 6 من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، فى كشوف الجمعية العمومية، خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل استعدادا للاجتماع العادى للجمعية العمومية المقرر انعقاده حال اكتمال النصاب القانونى للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و إقرار مشروع الميزانية.
ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+1 من الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، وجه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية العادية المقررعقدها اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، فى موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد طبقا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976، مشيرا إلى أن الاقتراحات تقدم مكتوبة في إدارة الصادر و الوارد بالدور الأول وأن آخر موعد يوم الخميس 27 فبراير .
ودعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 6 مارس .
وأضافت نقابة الصحفيين، أن ذلك يأتي إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، موضحة أن جدول الاعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 حتى فبراير 2020 و اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر و إقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020 و تفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح و المتبع و ما يستجد من أعمال .
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