شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز رئيسا لإدارة تطوير المحتوى البرامجى بقناة المحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور قرارا بتعيين الدكتور محمد الباز رئيسا لإدارة تطوير المحتوى البرامجى بالقناة، ويأتى القرار متزامنا مع العيد التاسع عشر للقناة التى تعد أولى القنوات الخاصة فى مصر.

يأتى التطوير اتساقا مع الرسالة الإعلامية والعهد الذى قطعته القناة على نفسها أن تكون ملكا لمشاهديها فى العالم العربى كله، وبما يتناسب مع التاريخ الطويل لما قدمته المحور فى مسيرة الاعلام العربى.

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وصرح الدكتور حسن راتب بأن خطة التطوير التى يشرف عليها تنطلق من أرضية وطنية، تراعى الظروف التى تمر بها مصر بما تفرضه من تحديات كبرى فى معاركها الكبرى فى الحرب على الإرهاب والتنمية الشاملة.

وقد اختار الدكتور حسن راتب الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة ورئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور بالقناة لهذه المهمة لما يمتلكه من خبرة مهنية وأكاديمية فى المحال الإعلامي.