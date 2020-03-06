سويسرا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 118 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - برن - أ ش أ أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 118 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين . وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية أن حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت حالة واحدة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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