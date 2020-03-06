محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - أ ش أ
أعلنت الشرطة الإندونيسية اعتقال شخصين مشتبه بهم في تخزين البضائع في عمليتين مداهمة في أماكن متفرقة بالعاصمة "جاكرتا" فضلا عن مصادرة أكثر من 60 ألف قناع للوجه للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وسائل إعلامية محلية إن ضباط من الشرطة كانوا قد شنوا عمليات مداهمة على مدار الأيام الماضية تستهدف أشخاص "يشتبه في حصولهم على منافع مالية" ن وراء انتشار "كورونا " .
يذكر أن وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ كان قد أعلن أمس الخميس، أن الشرطة ستقوم بتطبيق القانون الجنائي بحق المتورطين في حالة إحداث بلبلة شرائية للقناع، قائلا إن الحكومة تدرج تخبئة البضائع من أجل التربح بأنه "تخريب اقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تعتقل اثنين مشتبه فيهما للتربح من أقنعة الوجه للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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