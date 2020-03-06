غلق المدرسة الأمريكية بتونس عقب عمل ارهابي استهداف السفارة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت صحيفة الشروق التونسية إنه تقرر غلق المدرسة الأمريكية واجلاء التلاميذ منها، بعد محاولة شخصين تفجير الارهابي قرب محيط السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بتونس.

نقلت إذاعة موزاييك التونسية أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مقر السفارة الأمريكية صباح اليوم، أدى إلى إصابة 4 أمنيين وإمرأة كانوا قرب مكان الإنفجار.

ولفتت الإذاعة التونسية إلى أن أحد الأمنيين المصابين في حالة حرجة، في حين أصيبت مواطنة كانت مارة من مكان العملية على متن سيارتها بجروح على مستوى الوجه.

و تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.