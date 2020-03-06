رئيس المفوضية الأفريقية: لم ولن نبخل بمساعدة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، إن الاتحاد لم ولن يبخل بأي جهد لمساعدة السودان في الحالة الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منظمة تمويلية، ولكن له صوت في المجتمع الدولي، ونقوم باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة الانتقالية .

وأضاف فكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم في ختام زيارته للسودان ، أنه جاء إلى السودان مع وفد رفيع المستوى للوقوف على الأحوال بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي الذي أشرفت الوساطة الافريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أنه التقى بجميع الفاعلين وعلى كل المستويات وأجرى معهم نقاشا صريحا وعميقا وأخويا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الانتقالية.

وأكد ضرورة تحسين الحالة الاقتصادية، وإنجاح عملية السلام خصوصا مع الحركات المسلحة،وخلق الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة، معربا عن استعداد الاتحاد الافريقي التام بدعم السلطات الانتقالية، في هذه المستويات الثلاثة.

وأعرب عن سعادته بالاتفاق التام الذي لاحظه في وجهات النظر مع المسئولين السودانيين، رغم التحديات الجمة، مناشدا جميع الفاعلين تعزيز الوحدة والشراكة لنجاح المرحلة الانتقالية، بعيدا عن كل قول أو فعل لا يناسب الأوضاع.

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وأوضح أن الاتحاد الافريقي منذ الباية نظم حملة في كل المستويات لرفع أسم السودان من قائمة الإرهاب، لافتا إلى أن السودان بلد عانى من قرارات جائرة واليوم هناك حركة ديمقراطية وثورة شعبية سلمية، ويمر بمرحلة انتقالية توافقية ويجب على كل أصدقاء السودان والمجتمع الجولي أن يقف مع السودان.

وأضاف إن الحالة الاقتصادية صعبة وتحتاج إلى دعم سريع، ولذلك رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب شيئ مهم جدا، لافتا إلى أنه تحدث مع الأمريكيين والتقى قريبا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد له مطالبة الاتحاد للولايات المتحدة برفع أسم السودان من هذه القائمة.

وبخصوص مفاوضات السلام السودانية، أشاد بما قامت به أطراف السلام في جوبا، لأن تحقيق السلام هو من أولويات المرحلة الانتقالية، لكن الاتحاد الافريقي لم يكلف إلى الآن بالملف.

وأوضح : "طلبت مننا الحركات المسلحة أن يكون للاتحاد دور محوري، وطلبت منا الحكومة السودانية نفس الأمر، وتحدثت مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، عن هذا الموضوع، ونحن في الاتحاد الافريقي جاهزون بالتوافق وبمشاركة جمهورية جنوب السودان، لدعم عملية السلام، لأنها أساسية للأمن والاستقرار في السودان والاقليم بصفة عامة".